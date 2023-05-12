Глава Дагестана осмотрел помещения будущего отделения фонда «Защитники Отечества» в Дагестане

В четверг, 11 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов осмотрел помещения, в которых начнет работу республиканское отделение государственного фонда «Защитники Отечества».

Недавно российский президент Владимир Путин утвердил формирование государственного фонда «Защитники Отечества», который будет заниматься оказанием помощи ветеранам СВО, участникам сражений в ЛНР и ДНР, начиная с 2014 года, семьям этих категорий военнослужащих.

Следуя постановлению, новая структура необходима «для создания условий, обеспечивающих комфортную жизнь и активную деятельность участников СВО, других лиц и их родных».

Создателем фонда является руководство России, деятельность структуры будут финансировать из федерального бюджета и за счет добровольных переводов и пожертвований.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.