На собрании глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал об участии дагестанской делегации в первой Кавказской инвестиционной выставке в МинВодах.
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В среду, 10 мая, Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поучаствовал в собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона под руководством Сергея Меликова.
На собрании глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал об участии дагестанской делегации в первой Кавказской инвестиционной выставке в МинВодах.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.
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