Меликов и представители органов власти региона возложили цветы к портретам военнослужащих, далее почтив их память минутой молчания.
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В пятницу, 5 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении боевых целей в ходе СВО.
Меликов и представители органов власти региона возложили цветы к портретам военнослужащих, далее почтив их память минутой молчания.
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