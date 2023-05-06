ЗАМАНА - Сергей Меликов провел встречу с семьями погибших военнослужащих

Сергей Меликов провел встречу с семьями погибших военнослужащих

Автор
06 мая, 2023. Суббота 02:05
|||
Сергей Меликов провел встречу с семьями погибших военнослужащих

В пятницу, 5 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении боевых целей в ходе СВО.

Сергей Меликов провел встречу с семьями погибших военнослужащих

Меликов и представители органов власти региона возложили цветы к портретам военнослужащих, далее почтив их память минутой молчания.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте тут.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top