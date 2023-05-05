Глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов рассказал на КИВ-2023 о сохранении народных промыслов

Началась сессия с просмотра видеоролика об итогах экспедиций прошлого года, всего более 50-ти, после которого модератор предложила объяснить, что означает термин открыть страну заново? «В первую очередь для меня открывать страну это понимание, то есть со стороны, когда мы что-то видим, многое нам кажется непонятным, диким, интересным. Но когда ты начинаешь понимать суть происходящего вокруг, то начинаешь по-другому к увиденному относиться. На мой взгляд очень важно приехать, увидеть ощутить понять и переосмыслить», - ответил заместитель гендиректора АО «КАВКАЗ.РФ» Рустам Тапаев. В свою очередь министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов сообщил: «Для меня открыть Россию заново это значит путешествовать и путешествовать по новым регионам, погружаться в уникальный быт и культуру каждого региона. У нас все они уникальные и в то же время у нас есть что-то общее». В ходе дискуссии участники сессии сошлись во мнении, что студенческие экспедиции на Кавказ оказались самыми востребованными, что отмечалось в последние годы наплывом туристов. Генеральный директор компании «КАВКАЗ.РФ» Андрей Юмшанов отметил, что проект состоялся. «С точки зрения инвестиций, например на отрасль ковроткачества обратили внимание в Правительстве Дагестана, федеральные органы исполнительной власти и Правительство РФ. Я очень благодарен Эмину Мерданову, благодаря которому в Дагестане сейчас централизована эта система, есть стратегия развития и надеюсь в ближайшее время будет разработана стратегия продвижения. И «КАВКАЗ.РФ» не уходит с этого проекта, мы продолжаем вести этот проект и доведем его до экономически эффективного проекта», - сказал Юмшанов. Он дополнил, что «КАВКАЗ.РФ» заключил соглашение с Высшей школой экономики, и проект не ограничивается тремя экспедициями. В планах сотрудничество с ВШЭ, СКФУ и консорциумом вузов Северного Кавказа. Также Андрей Юмшанов выразил уверенность, что результаты экспедиций можно будет монетизировать. Своими соображениями по поводу реализации проекта поделился Эмин Мерданов. Он рассказал, как был реализован проект на примере Дагестана, как началось сотрудничество со студентами и какую роль в этом сыграла команда «КАВКАЗ.РФ» и видит ли он какие-либо изменения в отрасли, в том же ковроткачестве, в будущем. «Сотрудничество со студентами началось с того, что команда КРФ организовал кейс-чемпионат, в рамках которого студенты дали свои предложения по развитию туристического кластера на побережье Каспийского моря. Нам понравился такой формат, и мы предложили провести следующую встречу со студентами ВШЭ в Москве в постпредстве Дагестана, где возможно будет и участвовать глава РД, но тему мы уже задали другую – развитие народно-художественных промыслов», сказал Мерданов. Он также подчеркнул, что в Дагестане много разнообразных и порой уникальных видов НХП, которые, к сожалению, испытывают ряд сложностей. Многие из промыслов находятся на грани исчезновения. «В рамках проекта студенты несколько недель ездили по селам Дагестана, где сохранились промыслы, а по итогу сделали презентацию, в которой рассказали о своем видении развития народных творчеств. В настоящее время перед нами стоит задача сделать продукцию народных мастеров востребованной. В этом плане идеи, которые озвучили студенты, для нас были очень полезны», - сказал министр. Эмин Мерданов также напомнил об отдельной экспедиции – «Традиции и обычаи народов Северного Кавказа». По его мнению, именно через такие экспедиции, в которых разные регионы нашей страны, с разными традициями и культурой, сближаются и сплачиваются. Продолжая тему сохранения НХП, предприниматель Расул Гаджиибрагимов, принимавший участие в обсуждении, рассказал, что основные проблемы ковроткачества — это большая трудоемкость (чтобы соткать 1 кв. метр ковра требуется 1 месяц), и трудность сбыта, поскольку ковры не являются товарами первой необходимости. Он подчеркнул, что студенческая экспедиция открыла перед промыслом ковроткачества новые горизонты. В завершение сессии Эмин Мерданов посоветовал всем посетить Древний Дербент и озеро Казеной-Ам которое находится между Чечней и Дагестаном. Напомним, что в качестве спикеров, в сессии участвовали заместитель генерального директора АО «КАВКАЗ.РФ» Рустам Тапаев, Председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа, ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов, заместитель Председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина, министр по туризму и народным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов, директор Института экономики и финансов Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова Магамед Таштамиров и ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова Алан Огоев.