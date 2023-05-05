«Дагестан в силу своего географического положения имеет выгодную позицию для реализации транзитного потенциала на международных маршрутах. В этой связи развитие транспортного комплекса региона является актуальным и стратегически значимым не только для Дагестана, но и для всей страны в целом.
В рамках круглого стола я озвучил основные направления, которые касаются развития МТК “Север–Юг”. Особую роль в развитии данного направления играют автомобильные дороги. В этой части у нас планируется строительство обходов вокруг трех крупных городов Дагестана: Махачкалы, Дербента и Хасавюрта. Кроме того, готовится проект на строительство отдельной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту, которая станет частью северного обхода дагестанской столицы и позволит доставлять грузы в обход центра города.
Немаловажной темой в рамках развития МТК “Север–Юг” является тема развития пунктов пропусков на российско-азербайджанской границе.
Кроме того, в систему международных транспортных коридоров входит международный аэропорт “Махачкала”. В настоящее время готовится второй этап реконструкции аэропорта со строительством новой бетонной искусственной взлетно-посадочной полосы», – поделился Джамбулат Салавов.
Джамбулат Салавов: «Дагестан имеет выгодную позицию для реализации транзитного потенциала на международных маршрутах»
- Автор Дарья
- 05 мая, 2023. Пятница 08:20
Накануне в рамках I Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулат Салавов выступил в качестве спикера на круглом столе «МТК “Север–Юг” как плацдарм экономического развития страны».
«Дагестан в силу своего географического положения имеет выгодную позицию для реализации транзитного потенциала на международных маршрутах. В этой связи развитие транспортного комплекса региона является актуальным и стратегически значимым не только для Дагестана, но и для всей страны в целом.
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