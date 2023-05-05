Александр Дыренко: «С удовольствием бы поучаствовал в финансировании строительства дорожных объездов Хасавюрта и Дербента»

Управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко в рамках панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш» на Кавказской инвестиционной выставке-2023 рассказал об основных отраслях и проектах, в которые вкладывается банк.

«Что касается бизнеса в СКФО, у нас есть хорошие и крупные проекты здесь. Дагестан сам по себе является самым большим по территории и населению регионом в СКФО. Что касается инвестиций, то стоит вкладываться в инфраструктурные направления. Я бы, например, с удовольствием поучаствовал в финансировании строительства дорожных объездов Хасавюрта и Дербента. В принципе вкладываться в такие большие и масштабные проекты довольно интересно», – рассказал Александр Дыренко.

Управляющий ВТБ в СКФО также отметил, что банк не привязывается к одной определенной отрасли. Во всех отраслях, которые приносят прибыль, они готовы принимать участие.

«Просто так сложилось, что по прошлому году 30% портфеля составляет сельское хозяйство, потом идут торговля и промышленность. Сельхозпредприятия для нас очень понятный и прозрачный бизнес. Мы также вкладываемся в виноделие в Дагестане», – отметил Дыренко.