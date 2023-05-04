ЗАМАНА - Рустам Керимов о необходимости развития транспортного коридора «Север-Юг»

Рустам Керимов о необходимости развития транспортного коридора «Север-Юг»

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04 мая, 2023. Четверг 17:00
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Рустам Керимов о необходимости развития транспортного коридора «Север-Юг»

И.о. генерального директора АО «Махачкалинский морской торговый порт» Рустам Керимов обозначил важность решения транспортных проблем: 

Рустам Керимов о необходимости развития транспортного коридора «Север-Юг»

Правительство РФ, Глава республики придают огромное значение развитию транспортного коридора «Север-Юг», в очередной подтверждая это и в решении инфраструктурных проблем, и в постановке задач по увеличению грузооборота, переориентируя экспортные и импортные потоки на Каспий.

Махачкалинский морской торговый порт определен одним из ключевых узлов, в рамках которого уже обеспечена перевалка таких типов грузов, как удобрения, контейнеры, в том числе со скорпортящимся товаром.

Фактически порт уже готов обеспечить перевалку и новых видов — лесоматериалы, металлопрокат, оборудование, автомобили, полноценные контейнерные поезда и многое другое.

В этих целях приобретена новая погрузочная техника, выходят на линию 3 корабля, разрабатывается проект строительства нового зернового терминала годовой мощностью до 1,5 млн тонн.

Государственная поддержка в решении дорожно-транспортных ограничений сформирована в виде проекта строительства новой подъездной дороги к порту, расширении мощности подводящих железнодорожных путей.
Это будет иметь мультипликативный эффект не только для самого порта, но и в целом для региона.

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