ЗАМАНА - Шахмардан Мудуев: «Особое внимание Правительства РФ к стенду Дагестана положительно скажется на экономике региона»

Шахмардан Мудуев: «Особое внимание Правительства РФ к стенду Дагестана положительно скажется на экономике региона»

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04 мая, 2023. Четверг 16:50
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Шахмардан Мудуев: «Особое внимание Правительства РФ к стенду Дагестана положительно скажется на экономике региона»

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин осмотрел стенд Дагестана на Кавказской инвестиционной выставке, а также лично встретился с руководителем региона Сергеем Меликовым.

Шахмардан Мудуев: «Особое внимание Правительства РФ к стенду Дагестана положительно скажется на экономике региона»

Этот факт прокомментировал ведущий научный специалист НИИ Управления, экономики, политики и социологии Шахмардан Мудуев.

Как он считает, всё это обязано благотворно повлиять на инвестиционный климат Дагестана. В особенности это важно при реализации проектов в прорывных направлениях, созданных в рамках экономической модели развития региона.

Премьер-министра РФ ознакомили с проектами транспортно-логистического и плодоовощного кластеров, реализацией стратегического проекта «Город обувщиков» и так далее.

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