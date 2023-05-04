Камил Саидов рассказал о молодежной политике в Дагестане на I Кавказской инвестиционной выставке

В рамках Первой Кавказской инвестиционной выставки-2023 состоялась сессия на тему «Молодежная политика России: стратегические приоритеты», где участвовал министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов и представители других молодежных ведомств регионов СКФО.

Собравшиеся обсудили возможности самореализации для молодежи Северного Кавказа; федеральные проекты, программы для развития потенциала молодых ребят; творческие компетенции и способы развития; а также поддержку некоммерческих организаций и добровольчества в России.

В своем выступлении министр по делам молодежи РД Камил Саидов отметил, что проводится совместная работа с различными ведомствами для самореализации молодежи, для этого создаются комфортные условия.

«Порядка 400 человек из Республики Дагестан выезжало на форумы в 2018 году, сейчас эта цифра доходит до тысячи человек. Наши ребята становились победителями грантов на сумму около 40 миллионов рублей. Сейчас цифра доходит до 90-100 миллионов рублей. Реализуются интересные гранты в республике в сфере туризма и прочих направлениях. Для молодежи намного больше возможностей для самореализации, чем было раньше», – заявил Саидов.

Рассматривалась также возможность следующего этапа работы с молодежью – ее карьерного становления. Министр по делам молодежи РД предложил, чтобы участие в добровольчестве было бонусом не только при поступлении в университет, но и при трудоустройстве.

«Если раньше для наших ребят были доступны лишь форумы “Машук” и “Каспий”, то сейчас у нас 19 форумов, куда выезжает молодежь республики, и мы поддерживаем их мобильность. Раньше ребята искали финансовую поддержку от университета или оплачивали сами. Сегодня руководство республики полностью оплачивает транспортные расходы ребят для участия во всей форумной кампании Росмолодежи. Достаточно пройти отбор и попасть на форум в Калининград, Крым и многие другие города России», – поделился глава ведомства.

Министр добавил, что проводится также поддержка ребят из сельской местности, поскольку здесь сосредоточена большая часть молодежи республики. Так, в Дагестане создано 9 центров добровольчества в муниципалитетах. По его словам, также существуют различные формы поддержки молодых ученых.

Завершая свое выступление, Камил Саидов заявил, что важно создавать для молодежи возможности для профессионального и творческого самоопределения.

В качестве спикеров сессии также выступили первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, зам. министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, заместитель гендиректора АО «Кавказ.РФ» Рустам Тапаев, министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азамат Люев, ректор Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Анатолий Николаев, советник ректора СКФУ, председатель общероссийской общественной организации «Улицы России» Валентин Работенко, директор Ассоциации негосударственного образования, проректор университета «Синергия» Роман Султанов, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров.