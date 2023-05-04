В мероприятии участвовали представители различных секторов производства, в том числе генеральный директор Дербентской винодельческой компании Эмиль Омаров.
В своем выступлении спикер заявил, что Кавказ всегда отличался высоким качеством производимой продукции, прежде всего, в агропромышленном комплексе.
По его словам, в частности, Дагестан всегда славился выращиванием винограда, что связано с благоприятным климатом на территории республики. Именно поэтому Дербентская винодельческая компания начала свой бизнес с высадки виноградников в 2011 году. На сегодняшний день компания имеет около 1 100 га своего винограда, современный завод. Также для производства игристых и тихих вин привлекаются итальянские консультанты. В 2018 году была запущена первая продукция.
Кроме того, Эмиль Омаров добавил, что компания за эти 5 лет отмечена множеством наград и занимает лидирующие места в различных рейтингах, в том числе по мнению Роскачества.
«Мы, как производители, поддерживаем сертификацию и включение единого бренда “Сделано на Кавказе”, Кавказ сам по себе ассоциируется с качеством. С учетом роста турпотока, частности, в нашу республику, мы активно развиваем винный туризм: построили винодельню, сделали дегустационный зал на наших виноградниках, находящихся в 15 минутах езды от города Дербента – самого древнего города России. Высажены виноградники 350 метров над уровнем моря, откуда открываются прекрасные виды на Кавказский хребет и Каспийскую низменность. Туристам нравится наша продукция, и, безусловно, они будут выезжать обратно в свои регионы и искать эту продукцию на полках федеральных сетей», – заявил Омаров.
Эмиль Омаров, как и большинство спикеров, поддержал создание единого бренда на Кавказе, поскольку это позволит местным производителям продвигать свой продукт на российский рынок.