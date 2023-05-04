В Минводах обсудили вопросы развития газоснабжения и газификации Дагестана

На встрече они обсудили процесс догазификации в республике, платежную дисциплину дагестанских потребителей, вопросы безопасного использования газа в хозяйстве, консолидации газовых сетей и имущества теплоснабжающих организаций (ТСО) региона.

Стороны пришли к договоренности о продолжении деятельности по оформлению в собственность бесхозяйных газовых сетей Дагестана, об усилении контроля за самовольными подключениями, а также о введении в регионе уведомительного характера получения ордеров на земельные работы при прокладке газопроводов, что позволит уменьшить сроки их возведения. Газораспределительные дагестанские компании также начнут активнее заключать с абонентами республики контракты на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

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