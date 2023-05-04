ЗАМАНА - Сергей Меликов поучаствовал в собрании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

Сергей Меликов поучаствовал в собрании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

Автор
04 мая, 2023. Четверг 11:15
|||
Сергей Меликов поучаствовал в собрании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

В рамках Кавказской инвестиционной выставки Михаил Мишустин провел заседание с членами Правительственной комиссии на тему социально-экономического развития СКФО. В нем поучаствовал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Сергей Меликов поучаствовал в собрании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

Начиная обсуждение, премьер рассказал про свои впечатления после осмотра стендов Кавказской инвестиционной выставки: «Подготовлены интересные проекты в самых разных сферах, например, в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, энергетике, строительстве. Есть возможности и для наращивания объёмов собственного производства, и для выстраивания новых логистических маршрутов».

Мишустин уточнил, что в развитии СКФО фиксируется и положительная динамика. Проделана работа для повышения инвестпривлекательности субъектов округа. За минувший год объём вложений в ключевой капитал достиг почти 8 процентов, вырос объём товаров собственного производства. Упал уровень безработицы, при этом увеличилось количество занятых в экономике почти на 4,5 процента. В данный момент это больше 4 млн граждан.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top