Сергей Меликов поучаствовал в собрании Правительственной комиссии под руководством Михаила Мишустина

В рамках Кавказской инвестиционной выставки Михаил Мишустин провел заседание с членами Правительственной комиссии на тему социально-экономического развития СКФО. В нем поучаствовал и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Начиная обсуждение, премьер рассказал про свои впечатления после осмотра стендов Кавказской инвестиционной выставки: «Подготовлены интересные проекты в самых разных сферах, например, в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, энергетике, строительстве. Есть возможности и для наращивания объёмов собственного производства, и для выстраивания новых логистических маршрутов».

Мишустин уточнил, что в развитии СКФО фиксируется и положительная динамика. Проделана работа для повышения инвестпривлекательности субъектов округа. За минувший год объём вложений в ключевой капитал достиг почти 8 процентов, вырос объём товаров собственного производства. Упал уровень безработицы, при этом увеличилось количество занятых в экономике почти на 4,5 процента. В данный момент это больше 4 млн граждан.

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