Министр экономики РФ рассказал о реализации межрегиональной и международной транспортной доступности

В рамках Первой Кавказской инвестиционной выставке-2023 прошла пленарная сессия, где обсуждался экономический потенциал СКФО и роль инвестиций в развитии макрорегиона. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о реализации крупных межрегиональных и международных транспортных проектах на территории СКФО.

«Среди крупных проектов – вопрос достройки западного пути по железнодорожной инфраструктуре. И западный поток работает, в частности путь через Дагестан в Азербайджан. И там большие изменения происходят. В первую очередь погранпереходы модернизируются. Азербайджанская сторона свою работу практически закончила. Мы со своей стороны активно ведем работу в данном направлении», – заявил министр.

По его словам, одновременно с этим и развивается транскаспийский маршрут, развитием Махачкалинского порта будет заниматься инвестор. Говоря о вопросе интеграции на стороне Ирана, Решетников отметил вопросы развития на заданной территории терминалов, взаимодействия с арабскими партнерами, которые позволят открыть для России и Северного Кавказа новые возможности. Приоритетным направлением он также обозначил развитие программ по овощехранилищам.

«Но здесь для Северного Кавказа важно, чтобы все эти потоки грузов проходили не мимо, не через, а создавали новые экономические возможности. Это значит, что здесь должны быть мощные торгово-распределительные центры, которые, с одной стороны, собирают Кавказские грузопотоки, а их все больше и больше, учитывая развитие сельского хозяйства. И запросы сейчас очень большие у импортеров из других стран. Всем нужен стандартизированный, гарантированный, правильно упакованный продукт», – отметил Максим Решетников.

В связи с этим важно создать центры, где будут приниматься грузы, поступающие из Азербайджана и Ирана транзитом очень важно чтобы здесь были центры, а затем здесь же будет переупаковываться продукцию и отправляться по регионам России.

«Где идет логистика, рядом развивается и производство. Важно, чтобы Северный Кавказ по максимуму с этих новых возможностей получил, поэтому в Северной Осетии мы обсуждаем тему, связанную с большим логистическим центром, ориентированным на погранпереход Верхний Ларс. На территории Дагестана та же самая задача стоит, учитывая порт, погранпереходы и новую автодорогу, которая, по сути, создаётся с обходами Махачкалы и Дербента, о чем мы сегодня тоже говорили», – добавил спикер.

При этом добавил, что данную работу необходимо проводить в партнёрстве с Прикаспийскими друзьями из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Таджикистана и Киргизии, представители которых также присутствовали на мероприятии.