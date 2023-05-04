В обсуждении участвовали заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, глава Минэкономики РФ Максим Решетников, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Ирана, Таджикистана, Катара, лидеры регионов СКФО.
Дискуссия была посвящена экономическому потенциалу округа и важности инвестиций в развитии макрорегиона. Было озвучено, что по итогам 2022 года ключевые инвестиции в капитал республики составили 368 миллиардов рублей.
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