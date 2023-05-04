ЗАМАНА - Глава РД принял участие в пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки

Глава РД принял участие в пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки

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04 мая, 2023. Четверг 10:12
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Глава РД принял участие в пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки

В среду, 3 мая, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки.

Глава РД принял участие в пленарной сессии Кавказской инвестиционной выставки

В обсуждении участвовали заместитель премьер-министра РФ Александр Новак, глава Минэкономики РФ Максим Решетников, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, представители Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Ирана, Таджикистана, Катара, лидеры регионов СКФО.

Дискуссия была посвящена экономическому потенциалу округа и важности инвестиций в развитии макрорегиона. Было озвучено, что по итогам 2022 года ключевые инвестиции в капитал республики составили 368 миллиардов рублей.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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