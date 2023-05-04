ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Дагестана

В среду, 3 мая, в рамках Кавказской инвестиционной выставки руководитель Дагестана Сергей Меликов и председатель ПСБ Петр Фрадков договорились о совместной работе, которая обеспечит финансовую поддержку социально-экономического развития республики. Ими был подписан контракт.

Договор предусматривает участие банка в финансовом сопровождении региональных инвестпроектов, сотрудничество в области обслуживания государственного и муниципального заказа на территории Дагестана, совместную реализацию социально значимых и инфраструктурных предложений, в том числе с использованием алгоритмов государственно-частного партнерства.

Важным моментом сотрудничества станет повышение доступности жилья для самих дагестанцев. Дабы достигнуть этой цели, банк планирует оказывать поддержку развитию жилищного строительства в республике и поддерживать программы ипотечного кредитования граждан, в том числе по льготным ставкам.