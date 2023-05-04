Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана

Глава РФ Владимир Путин поручил Министерству образования и науки, Министерству просвещения и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспечить подготовку и переподготовку экспертов по логистике для нужд Дагестана. Данное поручение озвучено президентом по итогам собрания с членами бюро РСПП.

"Министерству образования и науки, Министерству просвещения и общероссийской общественной компанией "Российский союз промышленников и предпринимателей" провести подготовку и переподготовку квалифицированных экспертов по логистике для потребностей Дагестана, рост уровня их квалификации, в том числе на площадке учебных заведений этого региона", — сообщает источник.