"Министерству образования и науки, Министерству просвещения и общероссийской общественной компанией "Российский союз промышленников и предпринимателей" провести подготовку и переподготовку квалифицированных экспертов по логистике для потребностей Дагестана, рост уровня их квалификации, в том числе на площадке учебных заведений этого региона", — сообщает источник.
Президент РФ поручил обеспечить подготовку специалистов по логистике для Дагестана
- Автор Дарья
- 04 мая, 2023. Четверг 09:14
Глава РФ Владимир Путин поручил Министерству образования и науки, Министерству просвещения и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) обеспечить подготовку и переподготовку экспертов по логистике для нужд Дагестана. Данное поручение озвучено президентом по итогам собрания с членами бюро РСПП.
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