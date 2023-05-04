Мухтарбий Аджеков: «Соглашение между ВТБ и ООО “Полоса” станет прорывным для Дагестана»

Соглашение также прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков. «Думаю, что не ошибусь, если назову соглашение между ВТБ и ООО “Полоса” прорывным. Не секрет, что отношения дагестанского агробизнеса и кредитных организаций долгое время не складывались: например, в 2021 году нашим аграриям был выдан всего один кредит на 57 млн рублей, а до этого – и вовсе ни одного. Однако в 2022 году банки предоставили дагестанским сельхозпроизводителям льготные кредиты на сумму более 1,3 млрд рублей, то есть кредитование за год выросло в 20 раз. В этом заслуга руководства нашей республики во главе с Сергеем Алимовичем Меликовым, всего экономического блока Правительства РД. Мы смогли наладить диалог с банковским сектором. Я лично встречался с управляющим того же ВТБ в СКФО Александром Михайловичем Дыренко, и было видно, что банк в его лице заинтересован в реализации инвестпроектов дагестанских сельхозтоваропроизводителей. Результат не заставил себя ждать. Не так давно ВТБ одобрил значительный кредит ООО “Полоса” на строительство фруктохранилища, и я рад, что это сотрудничество продолжится. Уверен, это соглашение увеличит доверие банковского сектора к нашему агробизнесу, к другим компаниям, а это значит, что в регион пойдут инвесторы», – сказал министр.