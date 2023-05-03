ЗАМАНА - Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

Автор
03 мая, 2023. Среда 16:18
|||
Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

В среду, 3 мая, в городе МинВоды прошло официальное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки.

Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

Деловую часть мероприятия торжественно открыл вице-премьер России, куратор СКФО Александр Новак.

В своем приветственном выступлении он озвучил: «Такое масштабное и важное мероприятие для всей нашей страны и СКФО проводится впервые. Сегодня будет проведено много дискуссий и пленарных сессий, где будут рассматриваться вопросы развития этого благодатного региона, привлечения инвестиций, новые меры поддержки. Тут присутствуют главы регионов, представители бизнеса. Выставка вызвала очень огромный интерес и, я уверен, что она станет очередным импульсом для дальнейшего развития СКФО».

Вице-премьер РФ уточнил, что в выставке участвуют более 3 000 отечественных и зарубежных компаний, в планах больше 50 разных мероприятий.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 36 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top