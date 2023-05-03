Сергей Меликов принял участие в открытии первой Кавказской инвестиционной выставки

Деловую часть мероприятия торжественно открыл вице-премьер России, куратор СКФО Александр Новак.

В своем приветственном выступлении он озвучил: «Такое масштабное и важное мероприятие для всей нашей страны и СКФО проводится впервые. Сегодня будет проведено много дискуссий и пленарных сессий, где будут рассматриваться вопросы развития этого благодатного региона, привлечения инвестиций, новые меры поддержки. Тут присутствуют главы регионов, представители бизнеса. Выставка вызвала очень огромный интерес и, я уверен, что она станет очередным импульсом для дальнейшего развития СКФО».

Вице-премьер РФ уточнил, что в выставке участвуют более 3 000 отечественных и зарубежных компаний, в планах больше 50 разных мероприятий.

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