Собравшиеся рассмотрели аспекты развития мясного овцеводства в СКФО и улучшения мер государственной поддержки в этой отрасли.
Участники сессии также обсудили комплексную программу индустриального мясного овцеводства в СКФО, перспективы лизинга для развития подотраслей АПК, банковскую поддержку фермерского животноводства, эффективные направления генетики в российском овцеводстве, введение малых и средних хозяйств в товарное производство и обеспечение сегмента специалистами.
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