Премьер-министр РФ осмотрел стенд Дагестана на Кавказской инвестиционной выставке

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Дагестана на первой Кавказской инвестиционной выставке, которая проходит в Минеральных Водах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Администрации Главы РД.

Инвестиционные проекты республики премьер-министру презентовал Глава Дагестана Сергей Меликов. Он ознакомил Михаила Мишустина с достижениями региона и рассказал о планах на будущее.

Из числа представленных проектов – закладка садов, строительство плодо-овощехранилищ, предприятий переработки сельхозпродукции, стекольного кластера, а также проекты в сфере туризма, транспорта и логистики.

Председателю Правительства РФ также презентовали стенд, посвященный творчеству Расула Гамзатова. Сергей Меликов отметил, что помимо известных всем стихотворений, поэта любят за исключительное чувство юмора и привел в пример одну из ироничных цитат поэта. В свою очередь Михаил Мишустин ответил, что такие высказывания он готов использовать в своих выступлениях на заседаниях Правительства России.

Премьер-министр России высоко оценил оформление дагестанского стенда на Кавказской инвестиционной выставке и экономический потенциал республики.