Мухтарбий Аджеков: «С новым соглашением сотрудничество между Дагестаном и Росагролизингом еще больше расширится»

Глава регионального ведомства подчеркнул важность нового соглашения между республикой и федеральной компанией. «Между Правительством Дагестана и АО “Росагролизинг” уже действует соглашение о сотрудничестве. По нему аграрии на условиях льготного лизинга за два года закупили технику и оборудование на почти 600 млн рублей. Объемы растут каждый год: в 2021 году – 223,6 млн рублей, в 2022 году – 372 млн рублей, в 2023 году рассчитываем на 400 млн рублей. С новым соглашением сотрудничество между Дагестаном и Росагролизингом еще больше расширится, а это значит, что наши аграрии будут обеспечены необходимой современной техникой. Это очень важный документ, подписанный во многом благодаря Сергею Алимовичу Меликову, который понимает проблемы агропромышленного сектора республики и делает все возможное для их решения», – сказал министр. Президент Ассоциации пчеловодов Дагестана Надир Ахмедов также прокомментировал соглашение. «Может, не все помнят, но было время, когда Росагролизинг ввиду объективных причин не очень хотел работать с нашей республикой. Теперь мы видим, как буквально за несколько лет кардинально изменилась ситуация. Крупнейшая компания в отрасли пришла в Дагестан и помогает нашим аграриям. Уверен, сельское хозяйство республики теперь задышит полной грудью, так как будет обеспечено техникой и оборудованием. Очевидно, что глава Дагестана и его команда, ответственная за развитие АПК, демонстрирует серьезные успехи, нужно сохранить этот темп», – сказал Надир Ахмедов.