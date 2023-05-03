В первый день мероприятия Сергей Меликов посетил ряд встреч и подписал договор о сотрудничестве республики с АО «Росагролизинг»

«Сегодня Дагестан участвует в Кавказской инвестиционной выставке. Наш стенд самый крупный, тут представлено 30 проектов, в том числе 5 прорывных. Уже прошел ряд важных встреч, мы обмениваемся опытом с другими инвесторами, большими корпорациями, представителями федеральных структур, подписаны договоры», — дал комментарий премьер-министр РД.

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