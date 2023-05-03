Министра и его заместителя Сергея Назарова встретил глава кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Дагестан подготовил стенд площадью 85 квадратных метров. Там можно узнать про прорывные инвестиционные проекты региона, которые легли в основу экономической модели развития республики.
На презентационном экране для всех участников мероприятия было продемонстрировано видео о промышленном, сельскохозяйственном и туристском потенциале Дагестана.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.