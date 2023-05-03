ЗАМАНА - Министр экономики осмотрел дагестанский стенд на Кавказской инвестиционной выставке

Министр экономики осмотрел дагестанский стенд на Кавказской инвестиционной выставке

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03 мая, 2023. Среда 08:44
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Министр экономики осмотрел дагестанский стенд на Кавказской инвестиционной выставке

Глава Минэкономики РФ Максим Решетников осмотрел дагестанскую экспозицию на первой Кавказской инвестиционной выставке, которая стартовала 2 мая в Минеральных Водах.

Министр экономики осмотрел дагестанский стенд на Кавказской инвестиционной выставке

Министра и его заместителя Сергея Назарова встретил глава кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Дагестан подготовил стенд площадью 85 квадратных метров. Там можно узнать про прорывные инвестиционные проекты региона, которые легли в основу экономической модели развития республики.

На презентационном экране для всех участников мероприятия было продемонстрировано видео о промышленном, сельскохозяйственном и туристском потенциале Дагестана.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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