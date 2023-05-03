ЗАМАНА - Артур Сулейманов: «Гостей привлечет не только уникальная экспозиция, но и новая инвестиционная стратегия развития Дагестана»

Артур Сулейманов: «Гостей привлечет не только уникальная экспозиция, но и новая инвестиционная стратегия развития Дагестана»

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03 мая, 2023. Среда 00:52
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Артур Сулейманов: «Гостей привлечет не только уникальная экспозиция, но и новая инвестиционная стратегия развития Дагестана»

Министр строительства Дагестана Артур Сулейманов принимает участие в Кавказской инвестиционной выставке, которая проходит в Минеральных Водах.

Артур Сулейманов: «Гостей привлечет не только уникальная экспозиция, но и новая инвестиционная стратегия развития Дагестана»

По словам министра, гостей привлечет не только сбалансированная экспозиция Дагестана, посвященная 100-летию народного поэта Расула Гамзатова, но и новая инвестиционная стратегия. 

«В рамках стратегии развития региона до 2030 года нами проработан большой объем инвестиционных проектов. Для того, чтобы обеспечить новые “точки роста”, будем “побеждать” накопленные проблемы: это и отрасль ЖКХ, и инфраструктурные ограничения. Сегодняшний обмен опытом внутри регионов будет полезен в реализации поставленных планов и задач ускоренными темпами», – сказал Артур Сулейманов.

Отметим, что руководитель дагестанского строительного комплекса примет участие в двух сессиях: «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика» и «Цифровые решения как инструмент повышения эффективности функционирования отраслей ЖКХ и ТЭК».

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