Рустам Мурадов прибыл в Табасаранский район

На въезде в родной район почетного гостя встретили глава муниципалитета Магомед Курбанов, депутаты НС РД Алавудин Мирзабалаев и Сефер Алиев, другие официальные лица, представители общественных организаций, жители района. На пути следования гостя приветствовали учащиеся образовательных учреждений. Рустам Мурадов пообщался со школьниками и преподавателями в селениях Дарваг, Ерси, Татиль, Хапиль, Хучни и других.

Делегация возложила цветы к памятникам воинам - участникам Великой Отечественной войны в селах Ерси и Татиль. В рамках визита Герой России посетил республиканский волейбольный турнир им. Генерала-полковника Р. Мурадова.

В нем принимают участие 4 команды из Табасаранского и Хивского районов, города Дагестанские Огни и села Бухнаг.