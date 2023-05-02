ЗАМАНА - Рустам Мурадов прибыл в Табасаранский район

Рустам Мурадов прибыл в Табасаранский район

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02 мая, 2023. Вторник 17:06
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Сегодня, 2 мая, в Табасаранский район прибыл Герой России, генерал-полковник Рустам Мурадов.

Рустам Мурадов прибыл в Табасаранский район

На въезде в родной район почетного гостя встретили глава муниципалитета Магомед Курбанов, депутаты НС РД Алавудин Мирзабалаев и Сефер Алиев, другие официальные лица, представители общественных организаций, жители района. На пути следования гостя приветствовали учащиеся образовательных учреждений. Рустам Мурадов пообщался со школьниками и преподавателями в селениях Дарваг, Ерси, Татиль, Хапиль, Хучни и других.

Делегация возложила цветы к памятникам воинам - участникам Великой Отечественной войны в селах Ерси и Татиль. В рамках визита Герой России посетил республиканский волейбольный турнир им. Генерала-полковника Р. Мурадова.

В нем принимают участие 4 команды из Табасаранского и Хивского районов, города Дагестанские Огни и села Бухнаг.

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