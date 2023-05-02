В рамках совещания собравшиеся обсудили следующие вопросы: развитие социального партнерства, систему оплаты труда сотрудников учреждений дополнительного образования, меры поддержки производственным предприятиям легкой промышленности в республике, а также был обсужден проект федерального закона «О занятости населения в РФ».

Начиная заседание, Махмудов поздравил всех участников встречи с Днем весны и труда, озвучив, что дата проведения совещания выбрана специально, так как именно в этот день отмечается роль простых работников.

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