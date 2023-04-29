ЗАМАНА - В Махачкале завершился фестиваль «Порт-Петровские уроки»

В Махачкале завершился фестиваль «Порт-Петровские уроки»

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29 апреля, 2023. Суббота 09:41
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В Махачкале завершился фестиваль «Порт-Петровские уроки»

В Махачкале завершился фестиваль «Порт-Петровские уроки», участниками которого стали лучшие педагоги страны, победители федерального конкурса «Учитель года». Об этом сообщает мэр Махачкалы на своём официальном канале в телеграм.

В Махачкале завершился фестиваль «Порт-Петровские уроки»

Тот опыт, который получили участники форума, мы будем распространять среди всего педагогического сообщества столицы. 

На пленарном заседании форума  анонсировал создание Фонда развития образования Махачкалы. 

Это решение было принято для стимуляции тех педагогов, которые вкладывают силы и время в своё развитие и профессиональный рост.

Целью Фонда станет поддержка образовательных программ в Махачкале и мотивация талантливых педагогов.

«Все мероприятия, которые мы провели в течение текущего года, направлены на повышение уровня квалификации наших педагогов, а значит – развитие и образование наших детей!»- пишет мэр.

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