В Гунибе прошел митинг-концерт в рамках проекта «Вахта Героев»

Митинг-концерт в поддержку российского президента Владимира Путина и СВО состоялся в Гунибе. В нем поучаствовало 12 Героев РФ, которые прилетели в регион в рамках проекта «Вахта Героев Отечества», информирует пресс-служба Миннаца республики.

С приветственными словами к участникам акции обратился глава ведомства Энрик Муслимов, который озвучил, что проект «Вахта Героев» в сегодняшней напряженной обстановке в России обретает особую важность.

От имени всех жителей муниципалитета собравшихся поприветствовал руководитель Гунибского района Расул Гусейнов. При этом он подчеркнул актуальность и значимость мероприятия для патриотического воспитания юного поколения, поблагодарил участников акции за визит и за возможность в живую увидеть и побеседовать с Героями РФ.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Миннаца Дагестана.