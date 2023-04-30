ЗАМАНА - Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Дагестане прошел без крупных эксцессов

Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Дагестане прошел без крупных эксцессов

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30 апреля, 2023. Воскресенье 20:39
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Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Дагестане прошел без крупных эксцессов

«В Дагестане снизилось количество обращений граждан в государственную жилищную инспекцию по РД», — заявил сегодня в ходе пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан» руководитель государственной жилищной инспекции по РД Сергей Касьянов. 

Отопительный сезон 2022-2023 гг. в Дагестане прошел без крупных эксцессов

Всего за отопительный сезон 2021-2022 года, с его слов, в инспекцию от дагестанцев поступило более 500 жалоб. Основные проблемы во время отопительного сезона, подчеркнул главный жилищный инспектор Дагестана, вызваны обесточиванием домов, связанных с погодными условиями. Также люди обращались с проблемами теплоснабжения и отсутствием нормативного давления газа в сети. В городах Махачкала, Каспийск жалоб граждан было больше всего, на что инспекция реагировала проверками и штрафами. Всего за минувший отопительный сезон их было начислено 1 мл 450 тысяч рублей.

«Штрафы, мы выписываем практически ежедневно», — говорит Сергей Касьянов, признавая в то же время, что 15 тысяч, сумма небольшая, к примеру, для компании Россети.

Однако государственная жилищная инспекция по РД в таких ситуациях,  берет во внимание, что крайняя изношенность электрических сетей  является  причиной подобных аварий.

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