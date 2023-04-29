ЗАМАНА - Алим Темирбулатов удостоился Благодарственного письма от Президента России Владимира Путина

Алим Темирбулатов удостоился Благодарственного письма от Президента России Владимира Путина

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29 апреля, 2023. Суббота 03:04
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Алим Темирбулатов удостоился Благодарственного письма от Президента России Владимира Путина

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов получил Благодарственное письмо от Президента страны Владимира Путина за активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации.

Алим Темирбулатов удостоился Благодарственного письма от Президента России Владимира Путина

Напомним, что Алим Темирбулатов является Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан», который призван представлять общие интересы муниципалитетов региона, организовывать решение различного рода вопросов и способствовать взаимодействию муниципалитетов как между собой, так и с органами государственной власти. Торжественная церемония награждения состоялась в Екатерининском зале Кремля. Награду от Президента страны Алиму Темирбулатову вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. «Хочу выразить огромную благодарность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за высокую оценку моей деятельности в должности Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований региона»! Ассоциация и впредь продолжит работу по совершенствованию механизмов взаимодействия муниципальных властей с обществом и с органами государственной власти!» поблагодарил Алим Темирбулатов.

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