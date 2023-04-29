ЗАМАНА - Председателем Молодёжного Парламента при Собрании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» избран Гусейнов Алигалбац Мурадович

Председателем Молодёжного Парламента при Собрании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» избран Гусейнов Алигалбац Мурадович

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29 апреля, 2023. Суббота 02:07
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Председателем Молодёжного Парламента при Собрании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» избран Гусейнов Алигалбац Мурадович

Председателем Молодёжного Парламента при Собрании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» избран Гусейнов Алигалбац Мурадович.

Председателем Молодёжного Парламента при Собрании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» избран Гусейнов Алигалбац Мурадович

Алигалбац Гусейнов является выпускником ВГУЮ, уроженец села Урахи Сергокалинского района. По национальности - даргинец.

С 2017 года имеет опыт общественной деятельности в системе молодежных органов исполнительной и законодательной власти.

Служил в рядах Вооруженных Сил РФ.

Состоял в Открытом Молодежном Правительстве РД, является действующим Депутатом Молодёжного Парламента при НС РД и помощником Депутата НС РД Омарова Шамиля Гасбуллаевича.

За заслуги в области молодёжной политики поощрён Благодарностью Народного Собрания РД, Почетной Грамотой г. Махачкалы, Благрдарностями МВД РД, Минздрава РД, Минобра и Минмолодёжи РД.

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