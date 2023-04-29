Алигалбац Гусейнов является выпускником ВГУЮ, уроженец села Урахи Сергокалинского района. По национальности - даргинец.
С 2017 года имеет опыт общественной деятельности в системе молодежных органов исполнительной и законодательной власти.
Служил в рядах Вооруженных Сил РФ.
Состоял в Открытом Молодежном Правительстве РД, является действующим Депутатом Молодёжного Парламента при НС РД и помощником Депутата НС РД Омарова Шамиля Гасбуллаевича.
За заслуги в области молодёжной политики поощрён Благодарностью Народного Собрания РД, Почетной Грамотой г. Махачкалы, Благрдарностями МВД РД, Минздрава РД, Минобра и Минмолодёжи РД.