ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана принял участие в патриотической акции "Вахта Памяти"

Премьер-министр Дагестана принял участие в патриотической акции "Вахта Памяти"

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28 апреля, 2023. Пятница 10:12
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Премьер-министр Дагестана принял участие в патриотической акции &quot;Вахта Памяти&quot;
Вчера, 27 апреля, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в крупной патриотической акции «Вахта Памяти», посвященной 78-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов и 80-ой годовщине завершения битвы за Кавказ.
Премьер-министр Дагестана принял участие в патриотической акции "Вахта Памяти"

В мероприятии также приняли участие активисты молодежных общественных движений, студенты вузов и ученики школ, кадеты, представители дагестанского руководства и махачкалинской мэрии.

«Более 40 тысяч поисковиков в разных регионах нашей страны ежегодно заступают на «Вахту памяти». Эта патриотическая акция объединяет множество поисковых клубов, которые метр за метром исследуют места боевых действий Великой Отечественной войны с целью увековечивания памяти солдат, погибших при защите Отечества.

Патриотизм, готовность к защите Родины является самым крепким фундаментом нашего будущего. Особенно важно это в наши дни, когда идет специальная военная операция и наша страна борется с фашистской нечистью, попытками переписать историю, оправдать кровавых убийц времен Великой Отечественной войны, навязать мировому сообществу однополярный мир», — выступил Абдулмуслимов.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

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