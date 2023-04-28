ЗАМАНА - В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов

В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов

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28 апреля, 2023. Пятница 09:45
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В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов

С 13 по 25 апреля нынешнего года в рамках реализации госпрограммы Дагестана «О противодействии коррупции в РД» в ДГУ, ДГТУ, ДГМУ, ДГПУ и в филиале Северо-Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции Мимолодежи региона совместно с Управлением Главы РД по вопросам противодействия коррупции прошли совещания круглых столов на тему «Молодежь против коррупции».

В рамках государственной программы «О противодействии коррупции в РД» в вузах Дагестана прошел цикл круглых столов

В рамках обсуждения собравшиеся рассмотрели важные вопросы противодействия коррупции, а также заслушали доклады учащихся вузов. В формате диалога студентам были даны ответы и рекомендации на интересующие их вопросы в области противодействия коррупции.

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