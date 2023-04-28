ЗАМАНА - Глава РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

Глава РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

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28 апреля, 2023. Пятница 08:21
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Глава РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

В четверг, 27 апреля, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с членами Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества».

Глава РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»

В Дагестане акция проходит с 2020 года, уже став для жителей традицией. Принято, что Герои Отечества встречаются с представителями ветеранских, волонтерских, молодежных, военно-патриотических организаций по всему региону. Проходят уроки Мужества в школах, университетах, кадетских корпусах и воинских коллективах.

До старта встречи в фойе махачкалинского здания Дома дружбы Меликов возложил цветы к портретам дагестанцев-участников специальной операции, удостоенных званий Героев РФ.

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