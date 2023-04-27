ЗАМАНА - Республика Иран собирается создать в Дагестане авиационный хаб

Республика Иран собирается создать в Дагестане авиационный хаб

Автор
27 апреля, 2023. Четверг 11:10
|||
Республика Иран собирается создать в Дагестане авиационный хаб
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 26 апреля, встретился с руководством авиаперевозчика Private joint stock company «Pars Golden Sky» (PGSC) Ирана.
Республика Иран собирается создать в Дагестане авиационный хаб

Собравшиеся обсудили вопросы сотрудничества Дагестана и Ирана, наращивания двусторонних торгово-экономических связей, расширения номенклатуры поставляемой продукции, в том числе с помощью улучшения транспортного сообщения между республиками.

Начиная обсуждение, Абдулмуслимов поприветствовал всех участников иранской делегации от лица многонационального народа Дагестана и выразил признательность за оказанное внимание региону.

Далее премьер проинформировал, что в условиях масштабных санкций со стороны европейских стран и сложностей с поставкой импортной продукции товарооборот между Дагестаном и Ираном в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличился на 44 процента, экспорт вырос более чем в 2 раза, импорт упал на 3 процента.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top