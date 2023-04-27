Стоит напомнить, что год назад под председательством премьера проходила аналогичная встреча, на которой он поручил активизировать работу представительств республики в регионах России.

26 апреля на повестку был вынесен ряд важных вопросов о состоянии и перспективах межрегионального сотрудничества, развитии межрегиональных культурных связей и укреплении торгово-экономических связей региона.

Начиная обсуждение, премьер напомнил, что в минувшем году представители республиканского руководства на общественных началах были назначены еще в 5 субъектах РФ.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.