ЗАМАНА - Представители Дагестана в субъектах РФ инициировали реализацию более 10 крупных инвестпроектов в республике

Представители Дагестана в субъектах РФ инициировали реализацию более 10 крупных инвестпроектов в республике

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27 апреля, 2023. Четверг 10:44
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Представители Дагестана в субъектах РФ инициировали реализацию более 10 крупных инвестпроектов в республике
Глава кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 26 апреля, провел встречу с представителями региона и Правительства республики в субъектах РФ.
Представители Дагестана в субъектах РФ инициировали реализацию более 10 крупных инвестпроектов в республике

Стоит напомнить, что год назад под председательством премьера проходила аналогичная встреча, на которой он поручил активизировать работу представительств республики в регионах России.

26 апреля на повестку был вынесен ряд важных вопросов о состоянии и перспективах межрегионального сотрудничества, развитии межрегиональных культурных связей и укреплении торгово-экономических связей региона.

Начиная обсуждение, премьер напомнил, что в минувшем году представители республиканского руководства на общественных началах были назначены еще в 5 субъектах РФ.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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