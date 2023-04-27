В федеральной акции принял участие глава кабинета министров региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также его заместители. В рамках акции волонтеры движения «Юнармия» прикрепили ее участникам георгиевские ленточки и поведали о смысле символа. Стоит уточнить, что акция проходит во всех муниципалитетах Дагестана и продлится вплоть до 9 мая.