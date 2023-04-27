Дагестанская делегация примет участие в первой Кавказской инвествыставке

Делегация из Дагестана во главе с Сергеем Меликовым поучаствует в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая пройдет 2-4 мая в городе Минеральные Воды.

Планируется масштабная деловая программа – серия круглых столов, дискуссий и встреч, посвящённых следующим темам: инфраструктура, агропромышленный комплекс, туристическая и логистическая сферы, ЖКХ и энергетика. Отдельно участники форума обсудят инструменты инвестиционного развития.

У Меликова на полях мероприятия запланированы различные важные встречи с руководством федеральных органов власти и больших компаний. В планах подписание двухсторонних контрактов, в том числе с «Росагролизингом», «Промсвязьбанком», Юго-Западным банком Сбербанка.

Ключевым мероприятием Кавказской инвестиционной выставки станет пленарная сессия по теме «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона» под руководством главы кабинета министров РФ Михаила Мишустина.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.