ЗАМАНА - Ученые в Дагестане реализуют проект по возрождению деградированных пастбищ на севере республики

Ученые в Дагестане реализуют проект по возрождению деградированных пастбищ на севере республики

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27 апреля, 2023. Четверг 09:10
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Ученые в Дагестане реализуют проект по возрождению деградированных пастбищ на севере республики
Под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 26 апреля, состоялась встреча с инициаторами проекта по возрождению деградированных пастбищных земель северной части региона — доктором биологических наук Залибеком Залибековым и заведующим лабораторией республиканской геологии минерального сырья Института геологии ДФИЦ РАН Василием Черкашиным.
Ученые в Дагестане реализуют проект по возрождению деградированных пастбищ на севере республики

В обсуждении участвовала и заместительница председателя Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму НС Дагестана Марина Котенко.

Специалисты научного сообщества поведали премьеру о планах по реализации проекта по возрождению деградированных пастбищных земель северной части республики, который позволит использовать подземные пресные воды для обводнения. Подземные воды ученые предложили применять для мелиорации на опустыненных землях, в том числе в зоне Кизлярских пастбищ, в Тарумовском районе.

Подробнее материал можно прочитать на официальном портале правительства республики.

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