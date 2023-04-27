В обсуждении участвовала и заместительница председателя Комитета по культуре, делам молодежи, спорту и туризму НС Дагестана Марина Котенко.

Специалисты научного сообщества поведали премьеру о планах по реализации проекта по возрождению деградированных пастбищных земель северной части республики, который позволит использовать подземные пресные воды для обводнения. Подземные воды ученые предложили применять для мелиорации на опустыненных землях, в том числе в зоне Кизлярских пастбищ, в Тарумовском районе.

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