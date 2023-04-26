ЗАМАНА - Председатель Союза журналистов Дагестана оставил свой пост

Председатель Союза журналистов Дагестана оставил свой пост

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26 апреля, 2023. Среда 16:06
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Председатель Союза журналистов Дагестана оставил свой пост

Али Камалов оставил пост председателя дагестанского Союза журналистов. Возглавлял организацию он последние 22 года.

Председатель Союза журналистов Дагестана оставил свой пост

И.о. председателя Союза журналистов республики стал заведующий кафедрой печатных СМИ ДГУ Гамид Магомедов.

Выборы нового главы союза запланированы на начало осени.

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Алиева Салимат Багомедовна
 
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