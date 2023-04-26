ЗАМАНА - Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе

Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе

Автор
26 апреля, 2023. Среда 14:40
|||
Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе

Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе.

Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе

1 мая в селе Бухнаг Табасаранского района пройдет республиканский волейбольный турнир им. Генерала Рустама Мурадова.

Об этом сообщил глава муниципалитета Магомед Курбанов на аппаратном совещании 25 апреля.

В нем, по словам руководителя района, примут участие более 14 команд из Табасаранского и Хивского районов и из города Дагестанские Огни. Параллельно будут разыгрываться 2 призовых фонда для команд зонального этапа и для тройки команд из Табасаранского, Хивского районов и города Дагестанские Огни.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top