Республиканский турнир им. Генерала Рустама Мурадова состоится в Табасаранском районе

1 мая в селе Бухнаг Табасаранского района пройдет республиканский волейбольный турнир им. Генерала Рустама Мурадова.

Об этом сообщил глава муниципалитета Магомед Курбанов на аппаратном совещании 25 апреля.

В нем, по словам руководителя района, примут участие более 14 команд из Табасаранского и Хивского районов и из города Дагестанские Огни. Параллельно будут разыгрываться 2 призовых фонда для команд зонального этапа и для тройки команд из Табасаранского, Хивского районов и города Дагестанские Огни.