ЗАМАНА - В Дагестан приехала официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана

В Дагестан приехала официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана

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26 апреля, 2023. Среда 10:11
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В Дагестан приехала официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана

В Республику Дагестан прилетела официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана.

В Дагестан приехала официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана

Прилетевшие самолеты были украшены портретом классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в России в 2023 году. Совсем скоро региональное правительство встретится с делегацией. Говоря об обратном рейсе, представители Ирана просят о помощи в перевозке бюста Расула Гамзатова, который делегация хочет перевезти в Тегеран.

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