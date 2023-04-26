Прилетевшие самолеты были украшены портретом классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, 100-летний юбилей которого отмечают в России в 2023 году. Совсем скоро региональное правительство встретится с делегацией. Говоря об обратном рейсе, представители Ирана просят о помощи в перевозке бюста Расула Гамзатова, который делегация хочет перевезти в Тегеран.
В Дагестан приехала официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2023. Среда 10:11
В Республику Дагестан прилетела официальная делегация одной из авиакомпаний Ирана.
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