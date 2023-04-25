Школьников из Табасаранского района наградили бесплатной познавательной поездкой в Москву

Администрация муниципалитета организовала бесплатную трехдневную поездку в Москву для победителей и призеров олимпиады по математике им. Зейдуллы Юзбекова среди учащихся 9 и 10 классов.

В качестве поощрения 6 школьникам вручили сертификаты на поездку, в рамках которой им устроят познавательную экскурсию по культурным и историческим достопримечательностям города, и конечно в МГУ им. Ломоносова.

Таким образом одаренных учащихся в образовательных учреждениях района стимулируют и поощряют уже во второй раз.

«К 270-летнему юбилею МГУ, который ВУЗ страны будет отмечать в 2025 году, мы постараемся выйти с этой олимпиадой уже на республиканский уровень»,- поделился планами Магомед Курбанов.