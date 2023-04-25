ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона

Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона

Автор
25 апреля, 2023. Вторник 17:00
|||||
Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона

Глава региона Сергей Меликов совершил визит в новый офис Минцифры РД, в который специалисты министерства перешли в начале месяца, информирует пресс-служба руководителя Дагестана.

Сергей Меликов осмотрел новый офис Минцифры региона

Министр цифрового развития Юрий Гамзатов в рамках встречи с Меликовым рассказал о том, как проходил ремонт и переезд.

Капремонт осуществлялся за счет сэкономленных бюджетных средств в процессе реализации государственной программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры» в минувшем году.

Осмотрев офис, Меликов назвал проект примером того, как на не самые большие средства при должном подходе руководителя можно отлично организовать работу в оперативные сроки. Далее глава республики поговорил с коллективом министерства, пожелав им успехов и хорошей работы.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top