Министр цифрового развития Юрий Гамзатов в рамках встречи с Меликовым рассказал о том, как проходил ремонт и переезд.
Капремонт осуществлялся за счет сэкономленных бюджетных средств в процессе реализации государственной программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры» в минувшем году.
Осмотрев офис, Меликов назвал проект примером того, как на не самые большие средства при должном подходе руководителя можно отлично организовать работу в оперативные сроки. Далее глава республики поговорил с коллективом министерства, пожелав им успехов и хорошей работы.