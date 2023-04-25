ЗАМАНА - Актуальные вопросы обсудили на заседании под руководством главы республики

Актуальные вопросы обсудили на заседании под руководством главы республики

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25 апреля, 2023. Вторник 09:47
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Актуальные вопросы обсудили на заседании под руководством главы республики

В понедельник, 24 апреля, под председательством руководителя региона Дагестана Сергея Меликова прошло собрание по важным вопросам. Собравшиеся обсудили реализацию в республике государственной программы России «Национальная система пространственных данных», подготовку к туристическому сезону, ситуацию в области добычи полезных ископаемых в субъекте, решение проблемы бездомных животных.

Актуальные вопросы обсудили на заседании под руководством главы республики

Участники собрания обсудили в регионе проведение общереспубликанского субботника, который состоится 29 апреля. Как заявил глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, ожидается, что в нем поучаствуют примерно 100 000 граждан, и всех их обеспечат необходимым инвентарем. 

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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