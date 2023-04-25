ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поручил выработать меры по сохранению и развитию природного парка «Верхний Гуниб»

Премьер-министр Дагестана поручил выработать меры по сохранению и развитию природного парка «Верхний Гуниб»

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25 апреля, 2023. Вторник 08:08
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Премьер-министр Дагестана поручил выработать меры по сохранению и развитию природного парка «Верхний Гуниб»
Вчера, 24 апреля, под председательством главы кабинета министров Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось собрание на тему повышения эффективности использования территории природного парка республиканского значения «Верхний Гуниб».
Премьер-министр Дагестана поручил выработать меры по сохранению и развитию природного парка «Верхний Гуниб»

«Верхний Гуниб» имеет природоохранное, рекреационное и историко-культурное значение особо ценного целостного природно-территориального комплекса, который имеет большое биологическое и ландшафтное разнообразие, наличие редких видов растений и благоприятных рекреационных условий.

Абдулмуслимов рассказал участникам совещания, что в озвученном природном парке зафиксирован ряд недопустимых нарушений, которые касались нецелевого использования территории и строительства несогласованных объектов.

Большое число жалоб поступает от местных жителей, уточнил премьер, далее подчеркнув долгое бездействие ответственных ведомств и администрации муниципального образования в решении вопроса.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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