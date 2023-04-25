«Верхний Гуниб» имеет природоохранное, рекреационное и историко-культурное значение особо ценного целостного природно-территориального комплекса, который имеет большое биологическое и ландшафтное разнообразие, наличие редких видов растений и благоприятных рекреационных условий.

Абдулмуслимов рассказал участникам совещания, что в озвученном природном парке зафиксирован ряд недопустимых нарушений, которые касались нецелевого использования территории и строительства несогласованных объектов.

Большое число жалоб поступает от местных жителей, уточнил премьер, далее подчеркнув долгое бездействие ответственных ведомств и администрации муниципального образования в решении вопроса.

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