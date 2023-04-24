На заседании было озвучено, что на долю субъектов, которые включены в ЮФО и СКФО, приходится почти треть общего объема реализации газомоторного топлива в стране. Дагестан в этот список входит.
При этом южные субъекты РФ имеют серьезный потенциал для последующего увеличения использования газа на транспорте. «Газпром» осуществляет активную деятельность по развитию газозаправочной инфраструктуры на федеральных трассах, в том числе таких, как Р-215 «Астрахань – Махачкала» и Р-217 «Кавказ». В планах корпорации возведение не менее 25 объектов.
Часть газозаправочных станций при случае оснастят оборудованием для производства и реализации СПГ, дабы обеспечить сжиженным газом магистральный транспорт.
Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.