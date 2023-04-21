На совещании собравшиеся обсудили вопросы тесного взаимодействия органов власти Дагестана с депутатским корпусом, в том числе в области реализации озвученных Меликовым в послании НС региона тезисов. В большей степени они касаются развития республики и повышения уровня жизни граждан.
Сергей Меликов провел собрание с депутатами Госдумы от Дагестана
- Автор Дарья
- 21 апреля, 2023. Пятница 21:50
Руководитель Дагестана Сергей Меликов провёл встречу с депутатами ГосДумы Федерального Собрания России от партии «Единая Россия» и участниками президиума республиканского политического совета партии.
Последнее от Дарья
- Глава РД дал интервью в рамках пресс-подхода по итогам Послания парламенту Дагестана
- Сергей Меликов ответил на вопросы представителей СМИ в рамках пресс-подхода по итогам Послания парламенту Дагестана
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Ураза-Байрам
- Сергей Меликов поздравил мусульман Дагестана с праздником Ураза- байрам
- Депутат Народного Собрания республики Шамиль Омаров поздравил мусульман республики с праздником - Ураза-Байрам - Ид аль-Фитр!