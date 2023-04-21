ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Ураза-Байрам

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Ураза-Байрам

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21 апреля, 2023. Пятница 11:49
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Ураза-Байрам

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил жителей республики с мусульманским праздником Ураза-Байрам. 

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Ураза-Байрам

«Дорогие дагестанцы, братья и сестры!

От всей души поздравляю вас и всех мусульман нашей страны с окончанием поста и праздником Ид аль-Фитр – Ураза-байрам.

По милости Всевышнего мы прожили еще один Благословенный месяц Рамадан, в этот месяц все верующие мусульмане посвящали себя очищению, прощению и обращению к Создателю.

К сожалению, в суете обычных дней несмотря на то, что нашей религией нам предписано быть добрее и милосерднее, мы черствеем и отдаляемся друг от друга. Рамадан пробуждает в нас стремление дарить внимание близким и родным людям и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. На протяжении всего месяца дагестанцы совершали таравих намаз, слушали наставления богословов, очищали свои души от злости, зависти и гнева. А многочисленные коллективные ифтары, которые проводились по всей республике, дарили нам ощущение тепла, уюта и единства.

Я убеждён, что и сегодня дагестанцы будут делиться своим душевным теплом и праздничной трапезой со всеми нуждающимися, и особенно с теми, кто оказался в беде - беженцами и вынужденными переселенцами.

Пусть Всевышний примет ваш пост и приумножит благие дела, желаю счастья, мира, здоровья, добра и благополучия!»,- говорится в поздравлении премьер-министра Дагестана.

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