Алим Темирбулатов посетил выставку реликвий в Табасаранском районе

20 апреля глава Кайтагского района Алим Темирбулатов с делегацией муниципалитета прибыл в спорткомплекс им. Мирзы Калукского в Хучни, чтобы приобщиться к святыням.

Рассказывая о своих впечатлениях после выставки, он отметил, что посещает ее во второй раз. В первый раз экспонаты, принадлежавшие Пророку Мухаммаду ﷺ и его сподвижникам, он увидел год назад, но несмотря на это, узнав о том, что святыни привезли в Табасаранский район, приехал на выставку снова.

«Это даёт внутреннюю гармонию, умиротворение, спокойствие, ощущаешь себя совершенно иначе»,- подчеркнул глава муниципалитета, поблагодарив всех, благодаря кому у людей есть возможность соприкоснуться с реликвиями.